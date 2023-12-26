統一證券首次舉辦「2023年統一綜合證券 校園股神模擬交易爭霸戰」，廣邀全國大專院校在學學生參與，本次競賽分為個人組及團體組，每組由一位教授指導，吸引1,153位同學、807組參賽，競賽期間台股加權指數由16,649上漲至17,433，漲幅4.7％，歷經近一個月的台股模擬實戰，超過41組總投資報酬率擊敗同期加權指數，其中個人組前三名參賽者平均總投資報酬率為38.08％、團體組前三名參賽者平均總投資報酬率為39.41％，在台股波動的環境下創下佳績。

本次活動之競賽時程為11/6-11/30，12/18進行頒獎典禮，透過模擬交易競賽體驗實務投資操作，使學生能結合課堂學習到之金融專業知識，試行投資組合並理解可能遇到的風險，培養學生具備正確之投資理財觀念。

本次活動個人組第一名由高雄科技大學觀光管理系許語喬同學獲得，指導教授為游仁良助理教授，總投資報酬率為59.87％，榮獲獎金18,000元；團體組第一名由高雄科技大學金融資訊系楊崴同、機械系金冠宇同學獲得，指導教授為姜林杰祐教授，總投資報酬率為43.57％，榮獲獎金30,000元。

統一證券肯定參賽同學的投入與學習的熱情，藉由本次競賽跨出投資理財的第一步，並勉勵同學投資前應做足功課，追求投資報酬的同時也要留意下檔風險。本次參賽同學背景多元，不只商學相關科系報名參加，包含理工、文學、醫學、社會科學等也獲得佳績。本次活動提供多項參賽福利，報名者未來可獲得統一證券第一手的產學合作訊息，包含實習、理財營等多元校園活動，讓學子對個人職涯發展有進一步的探索。