為配合政府政策，達成2050年淨零碳排目標，臺銀人壽已依ISO 14064-1：2018標準完成2022年度溫室氣體盤查報告，並通過英國標準協會（BSI）外部查證。日前舉行頒證典禮，由臺銀人壽董事長張志宏代表受證。

臺銀人壽董事長張志宏表示，ESG是近年來不可逆的世界潮流，在其中的E（Environmental，環境永續）中，節能減碳可說是最重要的一部分。而要逐步減碳，進而達成淨零碳排最終目標的第一步，就是要先釐清企業本身的溫室氣體排放量，ISO 14064-1：2018即是專門用於量化組織溫室氣體排放的國際標準。

臺銀人壽於2023年初，即依照ISO 14064-1：2018標準，著手進行全面性的溫室氣體盤查，經由專業顧問領導力企業管理顧問有限公司輔導協助，除檢視盤點本身營業活動直接及間接產生的溫室氣體排放，更領先大部分企業，率先全面盤點投融資部分的溫室氣體排放，一併完整揭露於「臺銀人壽2022年溫室氣體盤查報告書」中。該報告書經英國標準協會查證通過，顯示臺銀人壽致力於環境永續、節能減碳及邁向淨零碳排的實際行動和決心。

張志宏表示，溫室氣體盤查的最終目的，還是要讓企業清楚知道，本身還需要減碳多少，才能達到淨零碳排的目標；而臺銀人壽也根據本身2022年溫室氣體排放量，評估達成淨零碳排所需的碳權抵換缺口，購買相應數量的碳權，搭上了臺灣碳權交易所成立後第一批購買碳權企業的列車。