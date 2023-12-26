即將正式更名的凱基人壽（原中國人壽，以下同），特別在聖誕節，邀請長期合作的社福夥伴－台北市視障者家長協會舉行「點亮幸福微光感恩音樂會」以及「視障友善體驗活動」，在視障音樂家的悠揚樂音中，與同仁共度溫馨佳節，邁向多元共融、金融友善之共好願景，展現凱基人壽鮮明有活力的品牌形象。

凱基人壽總經理黃淑芬表示，「致力於您的幸福人生」是我們全新的企業價值主張，要陪伴客戶共創幸福人生，就要有幸福的員工，凱基人壽重視並鼓勵員工追求工作與生活平衡，除了用心打造員工餐廳、提供客製化的健身系列課程及心理諮商服務之外，也特別在歲末年終的佳節時分安排音樂會，感謝同仁一年來的努力及付出，透過音樂心靈饗宴，全面照護員工的生理與心理，積極朝向實踐「首選雇主」的目標邁進。黃淑芬總經理進一步指出，凱基人壽以實際行動支持視障者，也希望透過這樣的交流互動，讓同仁對弱勢族群更加認識及理解，進而融入在客戶服務的日常工作中，落實公平待客及金融友善。

此次音樂會演出的視障音樂家，分別演奏吉他、長笛及小提琴，帶來多首經典曲目，讓同仁們大呼精彩和感動，「音樂會很符合聖誕節氛圍，很溫暖，也讓我更感恩惜福」、「除了應景曲目，他們也有演出「我的未來不是夢」、「再出發」這些振奮人心的歌曲，讓我充飽了電，更有活力投入工作」。

此外，這次也與台北市視障者家長協會合作，安排了視障友善體驗活動，讓第一線同仁學習、實際演示「人導法」及體驗矇眼用餐，設身處地感受視障者處境及需求，參與的同仁表示，「戴上眼罩後什麼都看不到，心裡是會害怕的，但也讓我們更加細心聆聽、用心感受視障者在生活中遭遇的不便」、「這次活動讓我體會視障者的困難，也學習能如何提供給客戶更適切到位的身心障礙友善服務」。