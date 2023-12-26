重電股坐擁大選將屆題材，沉寂多日後25日重新表現，華城（1519）、中興電（1513）分別上漲3.89％及1.29％，優於大盤。
距離2024總統大選僅剩13個交易日，法人看好與政策息息相關的風電、重電、生技或金融族群有表現機會，重電族群受惠台電強韌電網計畫發酵下，訂單能見度看到未來三～五年，長單能見度看到2030年，台廠同時受惠美國及台電綠能基礎建設轉型，重電及低壓馬達需求漸趨強勁，將陸續投產墨西哥新廠減少長鏈風險，享關稅優惠，搶占市占率。
華城近年來陸續打入美國重點電力公司，顧客案件及訂單皆穩定成長，看好台電強韌電網計畫持續發酵，帶動變壓器、配電盤等需求不斷上揚，受惠美國基建、削減通膨法案，大規模推升電力設備、輸配電線路等需求，變壓器出貨最為強勁，2024年外銷占比有望突破4成，訂單能見度長達二～三年，營運動能無虞。
中興電同樣受惠於台電強韌電網計畫和綠能商機，市場看好重電股明年業績表現。中興電指出，今年訂單穩健，看到明年可以爭取的訂單也很多，至少都有300億元左右，預期第四季仍有佳績，2024年至2027年營收和盈餘成長曲線預期可明顯上揚。
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