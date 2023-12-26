2024美國消費性電子大展（CES）明年1月將登場，全球晶片龍頭英特爾（Intel）強推三款新品搶占AI PC商機，「AI之母」輝達（NVIDIA）也有望於CES期間發表全新「RTX 40 SUPER 」系列顯卡，市場看好AI伺服器、AI PC、AI手機「3A商機」將大舉興起。
指標股華碩（2357）、聯發科（2454）有望持續吸引買盤搶進，明年前景可期。
據Business insider資料顯示，未來七年內AI邊緣運算市場規模將由2022年的156億美元，成長至2029年的1,074.7億美元，近乎成長10倍，年複合成長率高達35.7％，專家分析，AI PC、AI手機指標股分別以華碩、聯發科為首，可視為族群領頭羊。
市場普遍看好，明年下半年AI PC商用機台將會正式問世，2024年將開始進入換機週期的前期，為目前正處於低檔復甦的PC產業帶來新一波「嘗鮮換機潮」。
2024年將會是AI PC元年，國內品牌業者紛紛推出搭載AI功能的新款筆電，華碩推出Zenbook 14 OLED通過Intel Evo認證，搭載最新Intel Core Ultra處理器與Intel Arc顯示晶片的強大效能，可有效降低CPU負載，並大幅提升AI處理能力，擴展至圖像、文字與程式生成等領域，華碩股價25日最高衝上479元，一舉改寫1998年來新高，投信連14日大買6,169張，成年末大黑馬。
此外，研調機構Counterpoint Research推估，2024年生成式AI智慧手機出貨量將突破1億支，2027年則逾5億支，年複合成長率達83％。
聯發科今年11月推出全新AI旗艦級晶片天璣9300搶市，首發機款vivo X100在大陸及台灣市場均開紅盤，vivo X100在陸首日銷售量是前代X90的7.4倍，台灣首三日預購成績已突破X90超過10倍。聯發科AI手機題材、集團作帳兩大利多簇擁，股價25日最高再觸及998元，寫今年新高。
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