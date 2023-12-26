本文分析上市公司重大訊息記者會、新聞情緒及網路異常搜尋量對股票報酬及波動度之影響。研究期間為2017至2021年，共計涵蓋701場重大訊息記者會。本研究將重大訊息記者會的影音資訊轉為質化的逐字稿後，擷取其正面詞及負面詞的數量，計算記者會影片訊息內涵及新聞情緒指標。

本研究發現重大訊息記者會資訊內涵、新聞報導及網路搜尋將增進召開記者會公司之關注效果。當市場關注程度越大且情緒指標越正向，對異常報酬及波動度的影響越顯著，其影響程度也將隨公司規模的不同而有所差異。最後，本研究發現重大訊息記者會發布後，機構投資人關注度越高、記者會與新聞的資訊內涵越正向的個股，其報酬及波動度受到的影響將越大。

作者：*天主教輔仁大學金融與國際企業學系助理教授 許嫣茹、天主教輔仁大學金融與國際企業學系學士生 江姵怡、天主教輔仁大學金融與國際企業學系副教授 聶達安

*通訊作者E-mail：145794@mail.

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發表人：許嫣茹