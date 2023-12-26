本研究探討氣候變遷風險對資產報酬長期波動性及風險溢酬的影響，並基於氣候風險溢酬提出創新的長短交易策略。本研究採用結合GARCH方法和混合數據抽樣（MIDAS）技術的GARCH-MIDAS-M模型，利用Google Trends中氣候變遷話題的搜索量指數（SVI）作為氣候風險代理指標，分析不同資產類別對氣候變遷的敏感性及氣候風險溢酬。研究涵蓋市場指數、ETFs、商品和期貨合約等104種資產，橫跨能源運輸、金屬、農牧等多個氣候敏感行業。此模型將短期風險溢酬來源細分為長期風險和短期風險，允許對不同資產的長期氣候風險溢酬進行估計。

結果顯示，能源運輸等行業的資產表現出較高氣候風險溢酬，反映其對氣候變遷風險的高度敏感性。相反，股市和混合類資產的氣候風險溢酬與對氣候變遷敏感性相對較低。利用氣候風險溢酬的差異構建長短交易策略，該策略在樣本外表現優於S&P 500指數。本研究為投資者和政策制定者提供關於如何管理風險和制定投資策略的重要指南，突顯在投資決策中考慮氣候風險溢酬的重要性。

作者：*大葉大學財務金融系副教授 賴奕豪、大葉大學資訊工程系助理教授 施倫閔、東海大學經濟系副教授 王翊全

*通訊作者E-mail：yhlai@mail.

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發表人：賴奕豪