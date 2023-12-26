台股25日在外資放假下，市場交易意願降溫，指數平盤開出後雖一度走高，但盤中追價量能明顯不足，指數震盪收斂漲幅，終場小漲8點收17,604點，台指期上漲62點收17,622點，期現貨正價差17.16點，電子期轉為正價差0.75點、金融期轉為正價差1.74點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,702口至6,418口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少1,462口至14,288口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,048口至8,061口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在17,000點。全月未平倉比（put/call ratio）由1.09升至1.21。Vix波動率指數上漲0.07至13.83，整體選擇權籌碼面有利多方上攻。

永豐期貨指出，美國11月個人消費支出物價指數持續走緩，強化市場對聯準會明年3月降息預期，不過受到耶誕假期及Nike下修財測影響，美股上周五呈現狹幅整理，四大指數以漲多於跌作收；加權指數25日收盤站回5日線，為多方留下後續進一步反彈之可能性，待外資歸隊後，量能能否回溫是關鍵，否則不排除短線指數有下探月線的可能性。

統一期貨表示，在期貨主力連續回補空單下，台股成功消化5日線賣壓，然而適逢外資耶誕、元旦假期，預期將使台股成交量萎縮，在加上本周未有重大經濟數據公布，研判本周台指將陷入高檔區間震盪格局，靜待元旦假期結束，外資收假重回股市後，屆時波動可能放大。