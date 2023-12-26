生華科（6492）25日公告，開發中新藥Silmitasertib（CX-4945）已獲台灣TFDA核准，將可在包括台大醫院等五間大型醫學中心，進行社區型肺炎二期人體臨床試驗收案，有鑑於流感和新冠等呼吸道疫情將在明年1月邁入高峰，預期將有助於生華科加速收案進程。

生華科表示，Silmitasertib為直接作用在人類宿主細胞的機轉，較不易受病毒變異影響，具發展為廣譜抗病毒藥物的創新機制，且其藉由調控免疫因子發炎反應的CK2蛋白激酶，具降低感染病原後引發肺炎或是併發免疫疾病的治療潛力。