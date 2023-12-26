國內非鐵金屬廠商泰銘（9927）、福興（9924）今年營收平穩。泰銘受惠鉛錠價格行情與鉛酸電池需求穩定，今年全年營收持穩，但因庫存管理得當，獲利可望更上一層樓；鎖頭廠福興因北美和亞太市場需求平穩，全年表現將維持前三季基調，也不會有太大變動。
英國倫敦金屬交易所（LME）的鉛錠價格近期在每噸2,050美元上下盤旋，泰銘發言人童新沅表示，此一價位與鉛價年線相去不遠，理論上若鉛價持續穩步上升，對鉛錠廠的獲利最有幫助，不過泰銘今年前三季每股稅後純益（EPS）衝高至4.93元，年增達55％，有一個重要的因素是，泰銘在判斷鉛價走勢正確的同時，以較低成本，拓展鉛錠來源，並做好庫存管理，拉升營業毛利率至15％左右。
童新沅指出，鉛錠最大的市場需求是車用鉛酸電池，目前市場的需求動能足夠，因此泰銘下半年業績表現將勝過上半年，全年則維持些微成長的態勢。
福興今年前三季營收呈「季季高」，第三季旺季營收衝至26.68億元，第四季表現估將比第三季略低一些。
福興發言人李國偉說，福興客戶以北美為大宗、占比約69％，其次為亞太地區和澳洲、約占20％，歐洲則有6％，整體的供給與需求，並沒有太大變化。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：