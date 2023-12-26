泰銘、福興今年營運

國內非鐵金屬廠商泰銘（9927）、福興（9924）今年營收平穩。泰銘受惠鉛錠價格行情與鉛酸電池需求穩定，今年全年營收持穩，但因庫存管理得當，獲利可望更上一層樓；鎖頭廠福興因北美和亞太市場需求平穩，全年表現將維持前三季基調，也不會有太大變動。

英國倫敦金屬交易所（LME）的鉛錠價格近期在每噸2,050美元上下盤旋，泰銘發言人童新沅表示，此一價位與鉛價年線相去不遠，理論上若鉛價持續穩步上升，對鉛錠廠的獲利最有幫助，不過泰銘今年前三季每股稅後純益（EPS）衝高至4.93元，年增達55％，有一個重要的因素是，泰銘在判斷鉛價走勢正確的同時，以較低成本，拓展鉛錠來源，並做好庫存管理，拉升營業毛利率至15％左右。

童新沅指出，鉛錠最大的市場需求是車用鉛酸電池，目前市場的需求動能足夠，因此泰銘下半年業績表現將勝過上半年，全年則維持些微成長的態勢。

福興今年前三季營收呈「季季高」，第三季旺季營收衝至26.68億元，第四季表現估將比第三季略低一些。

福興發言人李國偉說，福興客戶以北美為大宗、占比約69％，其次為亞太地區和澳洲、約占20％，歐洲則有6％，整體的供給與需求，並沒有太大變化。