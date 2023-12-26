7~8月統一發票兌獎期限到明（2024）年1月5日，僅剩約11天，但財政部發現，尚有8張千萬發票尚未領獎，其中最低消費金額是在7-11位於陽明交大的門市，僅花26元買飲料就成千萬富翁，還有2位是在新北市三重、台中市烏日的小七門市消費，最高只花100元就中大獎，而全家、全聯也各有1張千萬發票待領。

統一發票7~8月特獎中獎號碼為「21981893」，財政部昨（25）日在臉書發出聖誕貼文，列出8張未領千萬發票的明細，提醒民眾趕快發發皮夾檢查發票，不要跟財神爺擦肩而過。

▸台北市內湖區文湖街81巷6號｜五棧小館：食品700元（傳統紙本發票）

▸桃園市桃園區中山路507巷46號｜SKODA：工資630元（傳統紙本發票）

▸新北市三重區大同北路63號｜7-11：飲品等89元（電子發票證明聯）

▸新竹市東區大學路1001號｜7-11：飲品26元（雲端發票）

▸台中市西屯區黎明路3段26號｜新井茶：飲品55元（電子發票證明聯）

▸台中市烏日區中山路3段1007號｜7-11：菸品100元（電子發票證明聯）

▸苗栗縣苗栗市中山路986-4號｜全家：菸品100元（電子發票證明聯）

▸彰化縣芬園鄉芬草路2段252號｜全聯：食品等60元（雲端發票）

財政部提醒，若使用載具儲存雲端發票且未列印電子發票證明聯，可通過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶，以兌領所有獎項且可免除印花稅，但已列印或索取電子發票證明聯的中獎人，僅能透過App兌領領5、6獎，以及雲端發票專屬的500元和800元獎項。

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