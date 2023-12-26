【時報-台北電】周一(25日)市場追價意願不足，台股呈現量縮狹幅震盪，由AI PC、千金股穩盤，終場僅漲8.21點或0.05%、收17604.84點，成交值約2392億元。盤面上以AI PC、光學鏡頭、面板、PA、重電為主流。今日美股因耶誕節休市一日。

群益投顧表示，台股持強整理量縮小漲，後續關注耶誕節後外資歸隊、權值股表態。預期指數區間落在17400-17800點。操作上，以短多熱門標的為主，續參考短期均線變化順勢操作因應。(編輯：廖小蕎)

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