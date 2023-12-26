精浚科技股份有限公司生醫事業部再創佳績，成功取得核酸純化機及核酸分析儀醫療器材許可證，並連續兩年榮獲台灣精品獎，公司寫下新的榮譽篇章，也為國際帶來新選擇。

精浚科技董事長廖國富表示，公司一直以來致力於精準醫療檢測儀器開發，並秉持以傳動元件為本，光機電整合、精準醫療檢測、精緻人類生活三主軸勾勒企業願景。今年11月獲衛生福利部核發「核酸分析儀」醫療器材許可證，除了肯定生醫事業部同仁努力的成果，也證明了精浚科技持續朝生技醫藥領域發展的堅持與突破。

生醫事業部協理鄭仲翔博士表示，精浚科技以優異的自動化能力結合物聯網技術，應用於生技醫藥，目標在於提升相關產業效率，同時符合醫療器材的安全要求，為使用者提供更可靠的解決方案。獲發醫療器材許可證，是精浚科技達成邁向精準醫療應用的重要里程碑。

台灣精品獎是經濟部自1993年設立的重要獎項，每年嚴格評選出具有「創新價值」的產品，由政府在國際市場推介，形塑臺灣產業創新形象。對於精浚科技產品連年獲獎，董事長廖國富表示，這不僅是卓越表現的重大肯定，更將精浚塑造為臺灣產業創新的典範之一。這一連串的傑出成就，再再凸顯了生醫事業部厚實的創新發展能力。

展望未來，精浚科技將延伸其所持有兩張醫療器材許可證的應用範圍，於2024年投入開發整合了核酸純化與分析的全自動化系統，期待能為全球帶來一個嶄新且高度創新的醫療解決方案。

鄭仲翔博士表示：「精浚科技自主研發生產的醫療器材種類已經從一般自動化、光學檢測，擴展到全方位的解決方案，可望讓海內外業界及市場看見，不論是醫材合規、精密檢測還是市場競爭力，都是身為生技醫藥自動化尖端技術的先行者-精浚科技最擅長的事情。」一番話語展現出精浚科技位居業界的卓越地位，同時也對未來發展充滿信心。

精浚科技，以台灣中小企業之姿，追求技術領先、營運卓越，目標成為引領行業的隱形冠軍。並宣告將藉由透過不斷研發創新技術，持續為全球市場提供更先進及可靠的產品與服務，成為推動醫療科技發展的重要角色。