台中銀行對社會的深切關懷不遺餘力，近日榮獲教育部體育署頒發的「體育推手獎」金質獎及長期贊助獎，這不僅是對該行多年來在體育領域持續投入的高度肯定，也凸顯其在企業社會責任層面的積極實踐。

自2019年首度獲得「體育推手獎」贊助類銀質獎以來，台中銀行更用心邁進，擴大對各項體育賽事的贊助與推廣，2020年起連續四年獲得「體育推手獎」金質獎及長期贊助獎。台中銀行不只長期大力贊助中華民國排球協會所舉辦的國內外排球賽事、成立「台中銀行金隼射箭隊」參與中華民國企業射箭聯賽、支持「台灣蝶王」王冠閎及其他體育選手締造佳績，近年來也贊助「原棒協關懷盃」及「重光盃全國少棒錦標賽」協力孩童培育，全方位推動多項運動，以提拔優秀的運動人才。

此外，台中銀行在內部採購機制中也積極與社會企業與創新組織合作，結合責任採購發揮影響力，將文化內涵生活化，用創意實現品牌的核心價值，亦連續兩年獲得經濟部中小企業處「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵」肯定。

台中銀行表示，對於體育活動與社會創新的參與，只是企業永續發展的一部分，未來會繼續致力於將企業社會責任融入業務運作中，透過多元的合作，共同建構更加永續的未來。