華南銀行推動跨部門及跨職能人員全職投入的「敏捷工場」作業模式，是公股銀行首例，今年持續數位化升級和轉型推動，並以企業金融及財富管理兩大業務作為敏捷創新主幹，重新定義更人性化且高效的金融服務。

在企業金融業務方面，華南銀行採取彈性客戶經營及快速定價策略，此種客戶經營與利率訂價模型提升企金業務人員回覆企業戶經營規劃與報價效率41％。華南銀行表示，以往企業為取得銀行授信，須由業務送件並待總行審估後始提供授信條件，透過新創的利率訂價模型，業務人員只要鍵入企業基本資料，結合大數據分析與AI技術，系統將生成最適企業價格與條件，接著，業務人員透過深入訪談企業主後續營運規劃及往來意願，搭配風險導向為基礎之客戶經營系統，導入客戶分層業務策略與經營方案，賦能前線人員進一步提供客製化建議，為企業量身訂製金融服務，提高企業資金運用與營運效率。

在個人金融業務方面，採取精準行銷及全方位資產配置規劃，以資產配置建議書與理財易點通來提升客戶滿意度及財富管理申購旅程，提升36％效率，另一方面，華銀在財管銷售旅程中亦發展多項數位服務，藉由大數據建立客戶分群與傾向模型，提供理財人員更精確的銷售方向，並在瞭解客戶理財需求後，系統能針對不同客戶與現有銀行資產狀況，生成專屬的投資建議，包含專業投研觀點及保險規劃建議，為理專提供一個清晰而有效的整合性工具，客戶亦能自行選擇商品，迅速達到全方位多元資產規劃。此外，下單時客戶也能選擇以理財易點通線上確認交易資料，節省紙本文件簽署，不僅提高作業效率，也達到客戶滿意度的雙重提升。

華銀深信，金融機構應發揮積極且正面的社會影響力，未來將持續抱持「以人為本」的理念，致力為客戶創造更優越的金融服務體驗。