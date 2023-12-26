以車窗玻璃升降器與馬達、經典古董車與客製化零件、台灣汽車零件批發通路為主力產品服務的鉅門工業公司，在全球市場競爭激烈的局勢下，以靈活的供應鏈和具競爭力的價格脫穎而出，特別是該公司模組化生產方式，獲得今年度經濟部頒發之中小企業創新研究獎，為客戶提供了更迅速、經濟高效的解決方案。

鉅門工業總經理許聖昌表示，公司的模組化製造策略，包括馬達、零件、華快、轉接等模塊，使客戶能夠以更高的速度和更低的價格進行產品開發，這種靈活性使得即便在需求量較小的市場，如古董車、商用車等領域，也能夠快速應對，成為少量多樣需求的專家。

他強調，公司持續投入研發，致力提供更創新、高效的解決方案，並期待未來在市場多樣變革中嶄露頭角。