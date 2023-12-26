伴隨台灣人口高齡化現象顯著，所需醫療技術也不斷提升，采風智匯在今年經濟部新創事業獎中為唯一醫療相關得獎企業，其以骨質疏鬆AI輔助診斷技術獲獎。
在創業僅三年時間，在技術開發、實驗導入皆有高度成效及關注，並與各大診所醫院配合，未來有望替台灣老年人口不易察覺的心血管疾病、骨質疏鬆症等疾病發生前，能夠以更簡單的管道進行檢查、及早治療，提升國民健康。
采風智匯執行長李文豪表示，此次得獎最重要的是讓團隊與外界交流、成長，該公司核心產品為骨質疏鬆、心血管疾病的AI輔助診斷軟體，透過X光、自動化1分鐘透過AI軟體DeepXray匯出可解釋的AI檢驗報告，以快、方便、可負擔、普及化的醫療器材，達到高準度、高穩定度的檢查。
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