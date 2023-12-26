這幾年因新冠疫情、俄烏戰爭爆發，引發全球性通貨膨脹，不僅民生消費產品價格飆漲，許多工業產品也因生產成本增加，價格維持在高檔。為了協助客戶降低成本、提升競爭力，台灣三住MISUMI在今年推出FA經濟型型錄。產品線涵蓋直線運動、傳動、空壓、馬達、框體外裝、感測器、小零件等多達10萬個，可廣泛應用在電子、光電、半導體、食品生技、光學、汽車、工具機等各種需要自動化的產業。「價格超低、品質安心、交期快速」的經濟型產品，直接推翻過往三住高貴的印象，打算和客戶在同一陣線，一起面對市場挑戰。

為什麼經濟型產品能夠兼顧價格競爭力與品質呢？台灣三住MISUMI森山正司總經理解釋說，MISUMI集團全球一年的銷售額高達27億美元，每一年原材料的採購量相當大，再加上MISUMI從創立至今，不斷鑽研機械結構與加工工藝，透過產品結構簡化，或是批量生產、製程優化，這些都可以大幅降低成本。

森山正司特別以今年銷售名列前茅的經濟型線性襯套這項產品舉例說明，他說這次型錄中的經濟型線性襯套，在自動化產業「極具性價比」有不同的材質精度可選用，與導桿配套使用快速且安心，和MISUMI標準品相比，降價幅度最多可達81％，其他像是商品購買次數最多的經濟型滾珠軸承，其商品使用範圍廣能滿足設備輸送、搬運…的需求，價格上相較於MISUMI標準品降價幅度更高達94％，客戶可依照精度要求與用途，和標準品做區別使用，多一個選擇。

除了實惠的價格與品質，森山正司強調，多數產品在台灣備有庫存可當天出貨隔天到貨。再加上能提供設計者全方位的技術情報，以及所有商品備有CAD圖檔免費下載，讓設計更快速、更有效率。

來自日本的MISUMI集團，作為工業自動化機械零組件製造與銷售的領導者，以其獨特的線上銷售模式，從找尋零件、CAD圖檔下載、詢價、訂購，可一氣呵成地在網站線上完成，不僅可減去多餘的業務與作業時間，還能透過確實短交期，有效削減顧客工時，為客戶創造更高的時間價值，相信這本經濟型型錄的推出，能推翻客戶過往對三住MISUMI高貴的印象，改變產業的採購模式，為產業帶來全新風貌。洽詢專線：070-1010-3680徐小姐，三住網址：https://

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