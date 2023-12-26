財團法人中技社23日舉行「中技社科技獎學金暨AI創意競賽」頒獎典禮。本年度頒發「研究獎學金」、「創意獎學金」及「境外生研究獎學金」，每名（隊）獲頒獎學金15萬元；「境外生生活助學金」每名獲頒助學金10萬元；「技職獎學金」23名，每名獲頒獎學金5萬元，共有21校、119位優異學生獲獎。
「中技社AI創意競賽」本年度以「AI與教學」為競賽主題，共有37隊作品參賽，評選出前三名及佳作4名，總共有7組作品、36位師生獲獎。
中技社董事長潘文炎表示，獎學金自民國52年開始發放，至今61年未曾間斷，近年來中技社科技教育有關之支出每年超過3,000萬元，其中獎學金每年頒發超過千萬元，累計受獎學生逾4,000名，現己追蹤到2,887位獎學金得主，其中約25％進入大學做研究，20％成為大學教授，另有50％以上進入產業在企業任職高、中階主管逾950位，這些優秀人才在產官學研界遍地開花，頭角崢嶸，對國內科技進步和產業發展貢獻良多。
本（112）年度為培植產業需求之實作人才，另增設「技職獎學金」，獎勵大學校院產學攜手工業類專班，技能表現優異的學生，鼓勵其投入職場就業，未來中技社將持續精進豐富育才，為人才培育及產業發展做出更大的貢獻。
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