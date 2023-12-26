經濟部國際貿易署與交通部觀光署為鼓勵國際旅客來台參加會展時順道觀光旅遊，再次合作推出「順道觀光」補助方案，於12月19日在「永續會展‧邁向淨零」成果發表會中，共同宣布明（113）年元月開始，將提供每人每次最高新臺幣2,000元、每案最高50萬元的順道觀光旅遊補助，以帶動我會展及觀光產業發展，促進經濟成長。

推動「永續會展」是貿易署今年的重要政策，這一年來透過各種輔導、優化與獎勵措施，與會展業者共同實踐減碳具體行動，具有相當成效。今年特別在MEET TAIWAN綠色網站建置可以計算會展活動碳排放量的「碳排計算機」專區，供業者自我評估減碳能力。貿易署更成功申請「會議及展覽」碳足跡審查認證標準，做為盤查會展活動碳足跡的依循準則，貿易署委託貿協及工研院輔導25家業者達成減碳量約148公噸，降低了70％的碳排放量。

另外，為鼓勵會展業者與國際標準接軌，貿易署協助會展業者取得ISO國際認證，迄今已成功獲得36案認證。有關順道觀光補助資訊請至網站（https//www.meettaiwan.com/zh-tw/index.html）查詢。