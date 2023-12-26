【時報-台北電】外匯評論：
1.USD/JPY
美國聯邦準備理事會(FED)在本月的貨幣政策會議連續第三個月維持利率於5.25%-5.50%區間後，FED主席鮑威爾表示，始於2022年3月的升息行動可能已經結束，讓決策者下一個考慮的問題是降息時機，並據上週五美國數據顯示11月個人消費支出(PCE)物價指數意外較前月降0.1%，物價壓力繼續降溫，促使與FED政策利率掛勾的期貨合約反映FED在3月開始降息的可能性達82%，導致美國公債收益率下滑，週一適逢大部分主要市場因聖誕節假期休市交易清淡，令美元承壓，兌日圓受限於142.54高點。
隨後日本公布10月領先指標修正為負0.4較前值佳，而且日本央行(BOJ)總裁植田和男指出，由於經濟和市場發展的不確定性，BOJ尚未決定改變寬鬆貨幣政策立場的具體時間，並稱雖然企業對提高工資和價格愈來愈持開放態度，關鍵在於明年工資是否會繼續上升及促使服務業價格進一步上漲，但認為實現央行通貨膨脹目標的可能性正在逐步上升，若持續實現2%目標的前景充分上升，BOJ將考慮改變政策，激勵日圓上升，美元兌日圓下滑至142.11低點。今日仍有部分主要市場處於聖誕節假期休市中，預估美元兌日圓阻力於142.40-60，支撐於141.50-70。
2.EUR/US
上週五以色列表示將擴大在加薩地區的地面攻勢後，聯合國安理會通過一項決議，提供加薩地區更多人道主義援助，但未呼籲停火，並據船隻跟蹤數據，更多載石油的船隻避開紅海航線，地緣政治局勢緊張，昨日壓抑風險貨幣，而且投資人認為紐西蘭央行(RBNZ)肯定會在明年5月放寬政策，利率期貨市場目前則預估澳洲央行(RBA)將於明年6月降息，令澳幣和紐元受限，拖累歐元兌美元觸及1.0992低點。
隨著有跡象表明美國通貨膨脹繼續放緩，FED本月稍早出乎意料地表示其歷史性的貨幣緊縮週期可能已結束，更預計進入2024年會降息，美國11月的核心PCE數據亦支持此一趨勢，令美元備受壓力，並據歐洲央行(ECB)執委施納貝爾上週五鷹派言論，而且義大利財政部稱2023年融資成本創十五年新高，在聖誕節假期的清淡市場中，歐元兌美元回升至1.1020高點。預估今日歐元兌美元支撐於1.0980-1.1000，阻力於1.1060-80。
3.GBP/US
上週英國數據顯示經濟在7月至9月期間出現萎縮，並據英國財政大臣亨特罕見地建議英國央行(BOE)可以通過降息來促進經濟增長，週一打壓英鎊兌美元徘徊於1.2680低點。隨著大部分主要市場因聖誕節假期休市，導致交易冷清及流動性低，但市場預計BOE將比FED更加鷹派，推動英鎊兌美元反彈至1.2725高點。預估今日英鎊兌美元支撐於1.2670-90，阻力於1.2760-80。(遠東商銀外匯保證金交易提供)
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