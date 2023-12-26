蘋果兩款新版智慧表Series 9和Ultra 2的血氧偵測功能涉及專利侵權，日前已暫停在美國販售，25日是美國總統拜登推翻美國國際貿易委員會（ITC）命令，讓智慧表重新上架的最後一天，不過拜登似乎不太可能進行干預。
ITC在10月裁定，蘋果侵犯醫療技術公司Masimo的血氧功能專利。拜登內閣有60天的時間否決禁售令，12月25日是最後期限。若白宮沒有否決禁令，12月26日起蘋果將無法進口有血氧偵測功能的智慧表和相關零件。
蘋果已提前在18日宣布，Series 9和Ultra 2自12月21日停止在線上銷售，實體商店於24日耶誕夜後停賣，海外市場未受影響。
雖然拜登不太可能干預，但過去仍有總統否決ITC裁決的先例。2013年美國總統歐巴馬駁回舊款iPhone和iPad的禁售令，ITC裁定蘋果侵犯三星電子一項專利。
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