聯準會於12月份最新一次利率決策會議，再度停止升息，主席鮑爾表達了鴿派立場，未來將轉向關注降息時點，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，過去一年多來，高利率環境壓抑公用事業類股價表現落後的情形可望扭轉，隨全球投入減碳、淨零轉型，各國政府重視綠能政策，加上疫後旅遊交通復甦需求發燙等，將帶動公用事業類股回復成長趨勢，迎接補漲動能與轉機行情。

林志映分析，聯準會考量通膨改善、實質利率達2％時，是降息的時機，較可能的時點在明年上半年，而過去兩年的升息循環，帶來的高利率壓抑防禦類股評價及成長性，隨市場開始預期降息的可能性，與評價重估之下，也帶來基建公用事業等防禦類股的落後補漲機會。公用事業目前評價偏低，統計過去十年，當公用事業預估未來一年本益比（PE）低於世界指數達2.5倍以上時進場佈局，短、中、長期的表現逐步提升，投資1年平均報酬率約8.07％，且正報酬機率也升高至97.6％。

除了評價低時進場勝率提升的優勢外，展望2024年的產業發展也有不少利多因素，林志映表示，像是歐洲電價的展望轉趨正向，季節性因素推升、需求回溫，推升天然氣及電價走高，預期歐洲電價趨勢可望逐漸改善，有助維持產業獲利成長；此外，隨能源轉型政策的推動，火電退役、新建再生能源裝機需求，帶來電網佈建、輸配線電路的擴建需求，再生能源併網、電網現代化，也推升美歐基建投資與資本支出投入。

根據Bloomberg資料統計，預估水電瓦斯與基建相關產業，2023年EPS增速平均成長3％，2024年增速則可望提高達8％，其中水利公用事業、天然氣公用事業，及獨立電力與能源生產商，這兩年的EPS都有亮眼的擴張成長，明年包括石油天然氣儲輸送、公路及新能源發電業者等，2024年也可望重返成長態勢。

林志映提醒，公用事業類股受制高利率，過去一年股價漲幅落後，不過，產業利多議題不斷，像是疫後交通、旅遊運輸動能發燙，全球投入減碳、淨零轉型投資，已為各國政府重要綠能政策，2023年底聯合國COP28（第28屆氣候變遷大會），更達成全力推動「全面脫離化石燃料」政策，將進一步帶動能源轉型政策與商機發展，核心收益資產納入相關配置，投資人不妨採取定時定額投資公用事業收益基金，享有後市轉機成長動能與穩定現金流的投資機會。