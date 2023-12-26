【時報-台北電】適逢美國耶誕節假期，周一紐約期金休市一日；

回顧近一周黃金走勢，由於美元與美債開始走跌，令金價漲逾兩周

高點，且連續第二周上漲，加上美國聯準會(Fed)鴿派發言，進而

促使金價上揚，且市場預期Fed明年初降息的可能性上升。(編輯：

王思涵)

時報- 12/22NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：

項目 12/22 12/21 漲跌

2月黃金(美元/盎司) 2069.10 2051.30 +17.80

3月白銀(美元/盎司) 24.57 24.59 -0.02

1月白金(美元/盎司) 981.80 970.30 +11.50

3月鈀金(美元/盎司) 1223.70 1228.20 -4.50

(商品行情網)

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