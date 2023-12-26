【時報-台北電】由於適逢聖誕假期，歐、美股市休市一天，市場焦點轉回國內，台經院公佈11月景氣動向，營建業、服務業上揚，製造業雖連2期下滑，但觀察11月外銷訂單終於轉正，並結束連14個月負成長，綜合判斷，台灣明年GDP成長率將超越3%，優於國際平均，台指期夜盤+10點(+0.06%)。國票投顧預估，台股今日小幅開高，盤中維持17600點附近震盪走勢。
國票投顧指出，昨日台股上漲8點(+0.05%)，收在17604點，成交量2428億元。指數站上5日均線，氣勢轉強，惟因聖誕假期緣故，成交量能比過往少，稍微限縮攻擊力道，所幸，盤面仍有不少族群，表現活躍，包含AI PC、鋼鐵、光學鏡頭，代表性個股分別有宏碁(2353)、燁興(2007)、大立光(3008)，漲幅均有5%以上，另外，LED開始轉強，值得同步關注，包含富采(3714)、聯嘉(6288)，KD指標均於昨日轉折向上，而且位階均處低檔，應有一段補漲空間。 國票投顧表示，鑒於上述四大族群是現階段焦點所在，建議以此作為首選，並搭配短進短出的方式，較有機會參與目前行情。(編輯：李慧蘭)
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