「想要安全超值、專業技術、客製化並有全台服務，選擇華辰就對了」，華辰保全總經理高永華正述說未來願景。

擁有母公司云辰集團專業技術的華辰保全，全台皆有據點加上自行開發系統加上服務範圍涵蓋全台，更能為企業量身定做各項需求。不僅如此，華辰保全近幾年更進軍精品、疫苗溫控、自動連線的消防監控等，藉由細緻服務，讓許多外國業者來到台灣爭相指定華辰保全，在保全業打開全新一條路。

系統保全更是華辰保全重視的領域之一，從店鋪、連鎖店、工廠、商辦的保全系統、監視、門禁系統、考勤，都可藉由華辰保全的專案施工、精湛的技術能力，有著絕佳安全的配置。

高永華舉例，過去系統保全搭配的大部分監視設備大部分都是傳統類比式，但華辰保全有能力規劃建置不惜鉅資，現在已經可以做到全數位網路型監視系統，讓畫質更清晰、管理功能更強、更能與AI結合，讓業者更安心，目前從全台最大外匯銀行、最大筆電業者大樓等眾多企業，都是選擇使用華辰保全服務。

此外，在持續優化資安管理制度、嚴謹的作業態度，落實資訊安全管理規範下，華辰保全更已在2022年順利取得ISO 27001：2013驗證。更重要的是，過去很多工廠裝設保全除了防竊外，更重要是能投保火險、竊盜險等，藉由華辰保全的專業服務提升安全係數下，讓所有業者更有機會能夠順利投保火險、竊盜險等以都能藉此順利投保更增添安全。

高永華指出，去年就有大型連鎖藥局先跟華辰保全合作，結果相當滿意「一試成主顧」擴展到更多服務。由於華辰保全擁有自己的系統、設備，能提供全方位的解決方案，不管是重視防盜，或是在乎貨品溫度、消防安全等等的面向，華辰提供的不單單是保全，更能解決所有你在乎的各個安全面向。

綜觀保全市場，目前除了保全雙雄外，就屬華辰保全擁有全國性服務和專業技術。高永華說，不管企業多大、多小，華辰保全都很願意替企業客製化服務，因此歡迎所有連鎖業者一起來談實質需求，華辰保全擁有的技術能力，可以解決業者痛點。高永華總經理說，華辰保全要成為最專業、最具技術能力、最好服務的保全公司，且訴求價格合理，希望讓更多中小型業者或是連鎖行業都能輕鬆享受華辰保全的專業服務。