近年長照險投保率

台灣2026年即將邁入超高齡社會，但長照險投保率仍低，據金管會統計，至2023年6月底投保率只有4.32％。為加大推動長照險投保，壽險公司2023年新推出創新型長照險，有的加入外溢機制，並拉高承保年齡，有的因應通膨高漲的風險納入增額機制。

據金管會統計，至6月底長照險有效契約件數（不含公司團保）為101萬件，投保率約占台灣總人口的4.32％，整體投保率在2022年也只有4.12％，至今長照險投保率仍難超過5％。

為拉高投保率，壽險業2023年推出的長照險增添創新元素。像國泰人壽、中國人壽（2024年將更名為凱基人壽）推出的新長照險增加外溢機制，兩家都是運動達標，就有保費折減最高5～10％，新光人壽則是加入「增額」機制，因應通膨侵蝕購買力的風險。

國壽針對熟齡族設計新的長照險，承保年齡最低設定在40歲，但承保年齡上限則提高至75歲，85歲前診斷符合長期照顧狀態，可領取「長期照顧一次保險金」，之後每年生存且符合長照狀態，即給付「長期照顧分期保險金」，僅提供單純長照保障設計，沒有還本，以降低保費負擔，也搭配外溢機制，完成指定健康任務最高10％保費折減。

中壽新的長照險也納入外溢機制，最高可達5％保費折減，但與國壽不同的是，中壽的長照險有提供身故保險金或喪葬費用保險金、祝壽保險金等保障，也額外加入「老年住院醫療提前給付保險金」，保戶在保險年齡達80歲保單週年日起，若因傷病接受住院診療，並符合保單條款規定者，可提供醫療保障，保單中同時有長期照顧、完全失能、豁免保險費等機制。

新壽則推出具「增額」機制的長照險，「一次金」為保額的6倍，可做為養護機構的保證金或添購輪椅、電動床等醫療照護器材之用，「分期保險金」則是每年給付，最高給付年限為16年，目前是市場上最長給付期間，保險金額自第二年起，每年3％單利遞增，增額幅度為目前市場最高，可避免長照保險金被通膨侵蝕。

舉例來說，假設第1年分期保險金為12萬元，第2年變成12萬元乘以1.03，第三年為12萬元乘以1.06，若領到第16年，會是12萬元的1.45倍。