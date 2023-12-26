緯創（3231）除旗下擁有雲端、AI伺服器廠緯穎（6669）外，本身也成功取得輝達AI伺服器大單，加上下半年出貨逐月逐季放大，法人估第四季業績將站上全年高峰；另看好緯創明年伺服器營收占比將達47％，2025年達55％。
緯創第三季受惠旗下PC、伺服器業務營運動能站高，推升單季營收、獲利齊揚，三率有年、季雙增表現，單季稅後純益季增逾44％、達47.02億元，為單季次高，前三季稅後純益81.34億元、年增近15％。
法人看英特爾（Intel）近期推出新處理器，PC市場20年一次的大換機潮引擎已經發動，全球品牌大廠狂推230款AI PC新機，加上2023年PC市場庫存清理告一段落，AI PC將強化2024年PC市場的復甦動能，緯創是全球主要的筆電代工廠，將是主要受惠者。
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