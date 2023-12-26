毅嘉相關權證

毅嘉（2402）隨著車用晶片短缺狀況緩解，預期車載面板客戶在PCBA相關的合作持續增加，2024年的車載營收將維持高成長目標；法人看第四季在客戶車用產品的需求仍可望延續，全年營運將攀升，若12月營收能維持水準，全年營收上看86億元，挑戰近年新高，較2022年年增13％。

毅嘉自2020年開始導入PCB打件（PCBA），主要是跟台灣和大陸面板廠合作車載產品，因合作的案子愈來愈多，帶動2021～2022年車載營收的大幅成長，雖受車用晶片缺料影響，車載比重也從2020年的44％提升至2022年的65％，今年第三季更已高達69％。

法人表示，車用晶片短缺狀況緩解，將重拾成長，面板客戶在PCBA相關合作增加，另研發汽車電池連接軟板及車用散熱模組，挹注未來成長動能。

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