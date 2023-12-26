貿聯-KY、信音熱門權證

貿聯-KY（3665）受惠AI趨勢帶動高效能運算產品，周邊設備預計2024中旬回溫，公司樂觀預期客戶訂單逐季回升；信音（6126）轉投資散熱廠泰碩明年可望認列獲利，具成長空間，信音中國受惠AI PC換機題材，法人看好應用面的拓展與技術升級。

貿聯-KY第三季營收131.2億元，季增1％、年減9％；毛利率26.7％，季增4.8％、年增0.9％。法人表示，在資料傳輸需求市場中，約有40％為高效能運算，60％為周邊設備，貿聯-KY受惠AI趨勢帶動高效能運算產品。

貿聯-KY四大利基應用占比，由大到小分別為工業、車用、資料傳輸、電器。2023年第三季度應用別營收占比，工業用39％，較上季持平並呈年減；電器用17％，呈季增與年增；車用23％，呈現季減並較去年同期持平；資料傳輸20％，呈現季減與年減。

信音目前控有連接器為主的信音中國，持股約62％，轉投資取得散熱廠泰碩逾1成股權，積極評估併入中國零組件廠，以取得應用面的拓展與技術升級；信音轉投資的泰碩散熱因整體應用隨AI需求增加，加上生產與管理成本都還有不少改善空間，預期明年毛利率看升，獲利也將成長。

法人表示，由於連接器市場較競爭，預期信音明年連接器事業群營收應是高個位數至雙位數的成長，毛利率需觀察人民幣變化，整體獲利貢獻先看持穩。