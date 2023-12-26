【時報-台北電】美股12/25聖誕節假期休市。周一台股大盤平盤附近開出後隨即站回5日均線，10點過後一度上漲67點至17663點，剛好來到上周二黑K高點17669點附近，而後漲勢逐步收斂，最後小漲作收，終場加權指數小漲8.21點(漲幅0.05%)，收在17604.84點，成交量約2392億元。OTC上檔受到10日均線壓力，導致盤中走勢緩步下跌，最後以當日最低點作收，並收在5日均線附近，終場櫃買指數下跌0.80點(跌幅0.34%)，收在232.05點，成交量約610億元。
凱基投顧表示，時序進入耶誕和新年假期，外資放假將使本周大盤成交量萎縮，不過，就目前技術面而言，上周四大盤跳空下跌但卻力守月線，上周五多方抵抗迅速回補上周四所留下空方缺口(17597~17552點)，顯示短多再度取得優勢，即使周一漲幅收斂，但最後仍收在短期均線之上，有利盤勢往上墊高，本周將有機會突破17743點(12月15日高點)，改寫下今年以來新高點，替2023年封關劃下完美句點。大盤成交量量縮，盤面將偏重個股表現，操作上仍以近期強勢股為主，可趁盤中震盪逢低承接。(編輯：龍彩霖)
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