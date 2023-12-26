時報-CBOT穀物期貨

項目 12/22 12/21 漲跌

3月小麥(美分/英斗) 616.25 612.50 +3.75

3月玉米(美分/英斗) 473.00 472.50 +0.50

1月稻米(美元/英擔) 17.39 17.33 +0.06

1月黃豆(美分/英斗) 1299.75 1297.25 +2.50

1月黃豆油(美分/磅) 48.53 49.04 -0.51

1月黃豆粉(美元/噸) 399.60 395.40 +4.20

(倪淑茹)(商品行情網)

#英斗 #穀物 #期貨 #CBOT #黃豆