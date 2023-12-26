【時報-台北電】外資放假去，台股25日交易明顯降溫，持續高檔震盪格局，盤中權王台積電雖進一步攀高，帶動指數一度上漲近70點，但貨櫃三雄因紅海危機可望緩解，股價全面重挫，終場指數上漲8點，以17604點作收，站穩5日與10日均線。元大投顧指出，聖誕佳節量能急凍，台股狹幅震盪，台股月K棒持續墊高，月KD指標開口向上擴張，然台股突破今年七月前波高點，但月KD指標未同步過高，雖指數維持多方走勢，仍須留意下季有技術性修正疑慮。

元大投顧表示，搭載AI功能的筆電未來將陸續問世，包含宏碁(2353)、華碩(2357)、微星(2377)等品牌大廠，股價維持攻高格局，周一台股因電腦及周邊設備類股漲幅逾1.3%，伴隨光電、重電工程族群漲勢整齊，鋼鐵指數高檔震盪；惟貨櫃三雄拉回修正，導致大盤於平盤之上狹幅整理，終場加權指數小漲8.21點，以17604.84點作收，站穩5日均線與10日均線，成交量小於5日均量；櫃買指數回檔0.34%，失守月線。

技術面觀察，元大投顧分析，大盤月K棒持續墊高，月KD指標開口向上擴張。然而，台股目前已突破今年七月前波高點，但月KD指標未同步過高，雖然加權指數維持多方走勢，投資人仍須留意明年第一季大盤有技術性修正之疑慮。周線圖中，13周移動平均線和26周移動平均線呈現黃金交叉後，本波行情透過熱錢簇擁，今年6月~7月帶有相對大量的整理平台，隨著壓力與支撐互換，13周移動平均線也站上萬七大關，指數下檔的支撐強勁。縮小到日線圖，12/21(四)空方缺口高點17552點，短線未遭到封閉之前，台股將延續高姿態整理。進入12月中下旬之後，多日大盤的上漲家數少於下跌家數，且電金傳類股輪動速度過快，強勢族群追價意願不強，漲勢也未有連貫性，中小型股投機氣氛轉濃，現階段台股屬於拉大型股護指數、調節高位階小型股的盤勢結構。

投資策略與選股方向，元大投顧認為，近期電子族群相對強勁的記憶體，除了受惠於美光(MU.US)釋放正向的財測展望，記憶體製造、封測、模組等多檔標的，股價表現持穩，惟個股時常留長上影線，投資人應避免追價風險；英特爾(INTC.US)推出CoreUltra處理器，AIPC將帶動高階零組件升級的龐大商機；供貨給伺服器、車用、NB的散熱廠商，近期股價再度轉強表態；傳產涵蓋營運否極泰來以及轉型階段的鋼鐵族群，有機會維持落後補漲行情；政策加持的重電工程，投資人短線可持續關注。(編輯：即時組)