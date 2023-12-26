【時報-台北電】外資放假去，台股25日交易明顯降溫，持續高檔震盪格局，盤中權王台積電雖進一步攀高，帶動指數一度上漲近70點，但貨櫃三雄因紅海危機可望緩解，股價全面重挫，終場指數上漲8點，以17604點作收，站穩5日與10日均線。元大投顧指出，聖誕佳節量能急凍，台股狹幅震盪，台股月K棒持續墊高，月KD指標開口向上擴張，然台股突破今年七月前波高點，但月KD指標未同步過高，雖指數維持多方走勢，仍須留意下季有技術性修正疑慮。
元大投顧表示，搭載AI功能的筆電未來將陸續問世，包含宏碁(2353)、華碩(2357)、微星(2377)等品牌大廠，股價維持攻高格局，周一台股因電腦及周邊設備類股漲幅逾1.3%，伴隨光電、重電工程族群漲勢整齊，鋼鐵指數高檔震盪；惟貨櫃三雄拉回修正，導致大盤於平盤之上狹幅整理，終場加權指數小漲8.21點，以17604.84點作收，站穩5日均線與10日均線，成交量小於5日均量；櫃買指數回檔0.34%，失守月線。
技術面觀察，元大投顧分析，大盤月K棒持續墊高，月KD指標開口向上擴張。然而，台股目前已突破今年七月前波高點，但月KD指標未同步過高，雖然加權指數維持多方走勢，投資人仍須留意明年第一季大盤有技術性修正之疑慮。周線圖中，13周移動平均線和26周移動平均線呈現黃金交叉後，本波行情透過熱錢簇擁，今年6月~7月帶有相對大量的整理平台，隨著壓力與支撐互換，13周移動平均線也站上萬七大關，指數下檔的支撐強勁。縮小到日線圖，12/21(四)空方缺口高點17552點，短線未遭到封閉之前，台股將延續高姿態整理。進入12月中下旬之後，多日大盤的上漲家數少於下跌家數，且電金傳類股輪動速度過快，強勢族群追價意願不強，漲勢也未有連貫性，中小型股投機氣氛轉濃，現階段台股屬於拉大型股護指數、調節高位階小型股的盤勢結構。
投資策略與選股方向，元大投顧認為，近期電子族群相對強勁的記憶體，除了受惠於美光(MU.US)釋放正向的財測展望，記憶體製造、封測、模組等多檔標的，股價表現持穩，惟個股時常留長上影線，投資人應避免追價風險；英特爾(INTC.US)推出CoreUltra處理器，AIPC將帶動高階零組件升級的龐大商機；供貨給伺服器、車用、NB的散熱廠商，近期股價再度轉強表態；傳產涵蓋營運否極泰來以及轉型階段的鋼鐵族群，有機會維持落後補漲行情；政策加持的重電工程，投資人短線可持續關注。(編輯：即時組)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：