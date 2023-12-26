美國通膨放緩程度超出預期，再度提高市場對降息預期，但重要企業財測下修影響市場情緒及面臨漲多壓力，全球股市漲跌互見。回顧過去一周，除拉丁美洲股票基金單周有4.18億美元淨流入外，其餘地區股市上周資金多呈淨流出，其中連續九周吸金的美股基金流出104億美元，失血最多。

安聯投信表示，股市在受到美國聯準會態度轉鴿後走揚一段時間，但因短期內漲多面臨獲利了結壓力出現修正，加上部分企業財測不如市場預期，一周內股市波動加大。已開發市場央行已達到到期緊縮周期的頂峰，金融市場因此受到激勵，股債市近來均有不錯表現，但是美股在漲多後面臨調節壓力，牽動美股基金資金動能。

展望後市，安聯投信表示，明年上半年經濟雖可能因緊縮的金融環境而存有放緩風險，但美國經濟仍具韌性、企業財報獲利穩健，短期陷入衰退的機會不高，且隨著升息循環接近尾聲，對股票後市仍維持長期震盪走升的看法，仍可降低現金水位、伺機拉高風險資產的配置。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，不僅聯準會升息告終，歐洲央行以及英國、日本、澳洲、加拿大和瑞士等主要央行，皆決議12月會議維持基準利率不變，預料隨聯準會轉向鴿派，預期於2024年進入降息循環，屆時全球央行將跟進腳步透過寬鬆政策並釋放資金，對於市場資金動能不啻為一大利多。

富蘭克林證券投顧表示，2024年主要央行貨幣政策將出現轉向，啟動降息循環，有助延續債市長線多頭行情，此外，數據顯示美國經濟有望實現軟著陸，加上AI發展及應對氣候變遷所需的基礎建設投資將成為未來經濟成長的主要驅動力，有利股市多頭續航，而美元強勢隨聯準會轉鴿而弱化，有望引導資金回流亞洲，看好科技、全球氣候變遷、基礎建設、印度、日本及亞洲小型股票型基金，可列為2024年跨年紅包行情首選。