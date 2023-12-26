日股後市可期。儘管日股基金近期「漲不多」，但是日本超寬鬆貨幣政策2024年可能轉向，法人持續看多日股，並從宏觀角度預估，日股上漲潛力比下跌機率高。

據統計，截至12月21日，日經225指數漲幅是27％，今年來日股基金平均報酬率約在12.81％左右，有七檔日股基金今年來漲幅逾27％，但也有不少日股基金年來漲幅未達10％，甚至有日股基金年來績效呈現負報酬率，這些押錯寶的日股基金投資人完全感受不到日股大漲的喜悅。

對於日股後市，富蘭克林證券投顧表示，日本正逐漸走出通縮陰霾，消費者支出增加，企業可望擴大資本支出，有助提振日本經濟。過往，日本公司治理觀念較為薄弱，股東權益報酬率較低，導致日股表現受到壓抑，隨東京證交所積極改革，要求企業提升企業價值，股價淨值比低於1倍者則需設法改善，愈來愈多日本企業配合這些要求並進行「轉骨」改革。值得留意的是，日股過去是外資相對減碼配置的市場，當市場開始重新審視日股投資機會，外資資金有回補日股的壓力，可為日股挹注資金動能。

元大日本龍頭企業基金團隊表示，根據日銀最新短觀調查顯示，日本大型製造業信心連三季揚升，創2022年3月以來新高，大型企業設備投資額預估將年增13.5％，優於市場預估，為日本股市有力支撐。此外，日本11月OECD領先指標上揚至100.08，為主要已開發國家之冠，暗示2024年日本經濟將保持穩健成長態勢。日股長線行情與投資理由相當完整，在預計2024年製造業循環落底、海外需求回溫情況下，日本企業出口量有望大增，日股有相當高的機率走出2016～2017年的股匯雙漲大行情，有機會突破前高。

法人也提醒若未來日銀啟動升息周期可能使日股短期面臨回檔修正，不過野村投信仍正面看待日銀政策調整對日股將有正面影響，因為目前日本仍處在負利率環境，結束負利率、貨幣政策轉向正常化，代表著日本正式擺脫長期通縮困境，對日本經濟與股市反而是項利多。