日本央行釋出寬鬆貨幣政策不排除轉變的訊號，投信法人指出，2023年日股一馬當先，TOPIX指數漲幅已逾26％，在全球主要股市中名列前茅，與歐美國家相比，日本經濟表現穩健，在政策面與基本面加持下，日股續漲力道強勁，投資前景依然看好，建議投資人以定期定額介入，掌握日股中長線潛在漲升行情。

日本野村資產管理近日發布「2024年日股投資趨勢及展望」，2023年以來日本股市持續上漲動能主要來自於長期被低估的價值型股票穩定表現，尤以日本價值型股票與美國長期利率表現出高度相關性，在當前高利率環境下受益。

與日本股市相比，美國主要是七大科技巨頭推高成長型股票。考量總體經濟環境，美國利率走高的市場環境已明顯改變，預期將給日股帶來「樂觀行情」，日股向上走勢仍具持續性，加上受惠政策紅利和企業獲利支撐的優勢，未來日股仍有很大的增長潛力，現在是布局日本基金的好時機。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，目前日本股市環境對成長型股票越來越有利，但價值型股票仍有保持韌性的增長潛力，東京證交所將持續PBR改革，股價淨值比(PBR)低於1倍的企業要設法改善，本財年開始的PBR改革在有利的利率環境下為價值股提供利多題材。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，從經濟表現強勁、政策加大改革及投資吸引力等三方面評估，日本整體經濟逐漸擺脫失落，經濟成長再起的趨勢，推動企業加薪及半導體產業國內投資等政策，改變過去通縮的環境，提高個人收入和企業利潤，有助日本企業獲利增加，進而帶動股市，日本企業掌握科技供應鏈的關鍵製程，如半導體設備、高科技晶片，更獲得全球市場信賴。

百達投顧指出，隨著經濟成長，企業治理改善和更強的動力花費資產負債表上的現金，投資日本企業更為吸引人。投資人如果能夠辨別出可利用這些變化並發展業務的公司，將能更進一步獲得有吸引力的投資機會。

瀚亞投資-日本動力股票研究團隊表示，在基本面、政策面加持之下，日股續漲動力仍相當強勁，長期投資價值仍存，建議投資人可定期定額布局日本基金，掌握日本股市的長期動能。