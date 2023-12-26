美國11月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率降至3.2％，為2021年4月以來最低，顯示通膨仍溫和下降，市場延續美國聯準會（Fed）明年有望降息的樂觀氛圍，FedWatch工具顯示3月降息1碼的機率仍高達70％以上，台股現進入高檔區，盤面類股輪動快速，短線隨外資進入年底長假，中小型股有機會成為盤面焦點。
日盛小而美基金研究團隊表示，美國通膨持續下滑，並逼近Fed的2％目標。2024年市場轉為關注Fed降息，若開始降息，利率敏感度高的科技股受惠程度較大，資金也可能從美國流入新興市場，兩項趨勢都對台股有利。
日盛小而美基金研究團隊指出，2024年資金面與基本面展望對台股有利，2024年基本面最強勁的仍為AI類股，但在籌碼面進入整理與產業價值重分配下，近期不易見到族群大漲。雖第一季為產業淡季，但上市櫃公司年初多會揭露較積極的營業展望，股市亦會有不錯表現，據Cmoney統計顯示近十年第一季上漲機率達80％，元月行情可期。
台新臺灣永續高息中小型ETF經理人黃鈺民指出，第四季至隔年第一季一向是中小型股傳統旺季，據Lipper統計，臺灣中型100指數近10年年第一季上漲機率高達8成，平均漲幅為2.96％。
展望台股中小型基金後市，黃鈺民表示，預期美國進入升息循環尾聲有利美債殖利率回落，加上基本面回溫，台股企業獲利進入上修潮及選前行情、作夢行情持續，有利台股多頭格局，建議逢低找買點，其中，中小型股相較於大型股，產業分散多元，雖股本與市值較小，但成長性較高，股價爆發力強，建議優先布局台股高息中小型ETF。
凱基開創基金經理人吳志文也指出，點陣圖顯示2024年降息幅度較原先預期中更為寬鬆來到3碼，帶動美股走高，台股跟著動起來。在資金寬鬆的預期下，台灣加權指數創下2023年來新高，各類股股價雨露均霑，近期落後補漲類股主要集中於光電、晶圓、封裝測試與被動元件等在產業復甦循環較晚的族群上，凸顯市場樂觀看到2024年科技景氣復甦。
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