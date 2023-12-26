外資對亞洲股市買賣超金額

外資進入聖誕長假，市場交投較清淡，新興亞股上周漲跌互見。法人指出，外資上周對亞股買賣金額中，上周買超台股6.4億美元，使得台股成為新興亞股中資金淨流入最多的股市，再者是買超南韓6.0億美元，而越南、泰國則賣超1.1億美元。

今年以來最吸金的亞股是印度，獲外資買超金額201.1億美元，接著是南韓的90.6億美元及台股的41.1億美元；賣超則以泰國的56億元最多，再來則是越南賣超10.5億美元。2023年以來，亞股以台股漲24.71％最強，再來是印度的16.87％及南韓的16.24％，但泰國跌15.59％最弱，其次是菲律賓的1％跌幅。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，台股2023年封關倒數計時，外資也進入年底長假，市場交投較為清淡，不過外資明年台股展望氣氛偏向樂觀，加上明年總統大選行情，指數有望維持高檔震盪。此外，張圭慧認為，全球景氣漸露曙光，在出口轉正、內需續旺之下，且隨庫存水準逐步趨於正常，可望帶動上市櫃企業獲利成長，台灣景氣仍在復甦軌道上，有機會進一步推升台股上漲動能，後續應有行情可期。

安聯投信台股團隊表示，美國經濟數據、聯準會利率政策以及市場對降息的期待因素持續左右近期市場氛圍；另一方面，與其他國家相較，過往在11月到3月是台股較容易上漲的季節，主因為反映了公司集團作帳以及作夢行情的季節性效應。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，儘管近期在缺乏消息面下，越股在1,100點上下震盪，盤面上以零售及基礎建設概念股相對穩健，且觀察近期流動性相對回落至10兆越盾，顯示投資人尚觀望市場明確訊號出現。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度景氣熱度不墜，11月製造業PMI由前月55.5上升至56，為連續第29月處在擴張期，服務業PMI也持續保持在50以上，廠商對於前景依舊樂觀。企業財報方面，Nifty指數2QFY24財報整體優於市場預期，稅後淨利年增28％，近期投行分析師也紛紛上修指數2024財年全年EPS成長率，故在基本面與獲利面強勁之下，有助支持印度股市延續多頭格局。