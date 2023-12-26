X平台（前身為推特）遭員工指控扣留承諾的員工獎金，聯邦法官裁定，該公司必須面臨訴訟。法官已在22日拒絕X的駁回起訴申請。
根據今年6月代表員工提起的訴訟，X被控在去年10月被億萬富豪馬斯克（Elon Musk）收購後，未能向員工支付年度獎金，儘管高層在收購交易前後一再保證會支付。
這起訴訟是由蕭賓格（Mark Schobinger）向舊金山聯邦法院提起，他在5月離職前擔任X資深薪酬總監。該訴訟案正在為未收到去年獎金的前任和現任X員工尋求集體訴訟地位。聯邦法官上周稍晚表示，蕭賓格對X的訴訟案看似合理，允許本案繼續進行。
美國地區法官奇哈布利亞（Vince Chhabria）22日在裁決表示，依據加州法律，推特向蕭賓格提出支付獎金作為回報的提議，是具有約束力的合約。
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