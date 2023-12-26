2023年進入尾聲，今年對部分美國家喻戶曉的零售商和企業而言是艱難的一年，隨著經濟走出疫情，企業面臨高成本、供應短缺和競爭加劇所產生的一連串問題。數家大型企業宣告破產，包括WeWork、連鎖藥局Rite Aid、家用品連鎖店Bed Bath ＆ Beyond，和電動卡車製造商洛茲敦汽車（Lordstown Motors）等。

WeWork曾是美國最有價值的新創公司，今年經歷了一場瘋狂的旅程，最終在11月聲請第11章破產保護。然而市場並不意外，因為這家昔日的科技獨角獸最在疫情爆發之前就已陷入業務困境。WeWork在破產前一個月表示，越來越多人在家工作，疫情動搖其核心業務。

2019年WeWork試圖IPO失敗，披露該公司虧損高於市場預期，以及與共同創辦人暨當時的執行長紐曼（Adam Neumann）的潛在利益衝突。