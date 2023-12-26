2023年美國經濟展現韌性，企業盈餘表現強韌，民間儲蓄支撐消費動能，通膨緩步邁進。投信法人表示，主要國家通膨持續放緩，經濟體表現優於預期，美國升息進入尾聲，投資信心回升，將有利債券後續表現，建議透過單筆或定期定額共同基金，分散進場，掌握債券投資機會。
兆豐投信表示，全球債券ETF具有高流動性，且規模不斷快速增長，持續吸引投資大眾進場布局。2022年債券ETF交易的成交金額達6.2兆美元，年增長44％，累計過去五年的年複合成長率達23％。預估全球債券ETF市場規模將在2030年突破6兆美元。債券相對股票風險低，現在亦是10年難得一見的高殖利率，美國投資等級債收益率超越5.5％，相對享有穩健收益。
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金表示，海外投資機構對美債配置需求將隨著美國升息週期結束回升，預計2024年美債需求量將回溫，建議可布局良好信評兼顧資產收益的債券ETF組合基金，掌握景氣循環與債市輪動契機，較有機會創造增益最佳成效。
第一金美國10+金融債ETF經理人高若慈指出，明年美國聯準會一旦啟動降息，利率趨勢進入向下循環，債市可望持續擁抱多頭，目前金融債殖利率高於5％，是參與金融債投資收益較佳布局時點。
安聯投信表示，在當前的環境狀況下，債券投資上建議把握包括：以收息為主要目標、以中天期搭配短天期、聚焦優質信用債等三大原則。
中信高評級公司債經理人游忠憲表示，美國經濟明年面臨放緩，可能朝溫和衰退趨勢，建議可布局良好信評兼顧資產品質投資等級債，違約率相對低且收益水準佳，另方面則可搭配中長天期債券，待明年降息啟動後，有機會參與債券價格上揚的資本利得。
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