12月以來受益人增加前十名的債券ETF

債券ETF狂吸金，投資人超前部署。據CMONEY統計，12月至22日，債券ETF已達85檔，受益人數增加逾15萬人，債券ETF投資人數突破百萬，達105萬人。

12月以來增加人數前十大的人氣王出爐，有群益ESG投等債（00937B）、國泰20年美債（00687B）、元大美債20年（00679B）、國泰10Y+金融債（00933B），其中，群益ESG投等債增加8萬多人，前四名皆增加破萬人。

群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示，市場預期明年美國聯準會將啟動降息，且近期公布的通膨數據顯示物價降溫趨勢不變，公債殖利率因利率風險趨緩而走降，投資等級債在殖利率具投資吸引力，及資產品質佳雙重優勢下，持續吸引資金配置，其中長天期BBB投資級債因收益水準又高於其他評級的投資級債，且天期越長在望迎來利率拐點下，受惠程度又更高，潛在資本利得空間可期。

國泰10Y+金融債經理人鍾郁婕表示，國泰10Y+金融債布局世界級銀行龍頭，如美國銀行、摩根大通、高盛集團等，安全性高，且採行月配息機制搭配收益平準金，對於每月希望有穩定現金流的退休族或投資人來說，是相當理想的標的。

鍾郁婕補充，國泰10Y+金融債除息交易日訂在2024年2月27日，這是基金成立滿3.5個月後的首次配息，且基金成立至今，標的指數到期殖利率平均超過6.1％，最高近6.8％，每個月可累積豐碩債息，法人表示，首次配息金額應值得期待，投資人最晚須在2024年2月26日前買進或持有，穩健現金流有望入袋。