債券基金資金流向

美國消費者信心指數創近三年最大成長，第三季GDP則是從5.2％下修至4.9％，個人消費增速和核心通膨也低於初值，進一步強化市場對降息的預期，債市受激勵走揚。據美銀最新統計，上周投資級與非投資級債資金各有7.9與2.2億美元的流入，不過淨流入金額較前一周降溫，新興市場債資金則呈淨流出。

安聯投信表示，市場對聯準會可能降息的預期仍高，美國10年期公債殖利率過去一周震盪走低收在3.9％左右，債市資產多持續走揚。觀察全球主要債市，上周除美國通膨連動債以及美國投資級債小幅走跌外，其餘主要債券資產指數單周大多收紅，但漲幅與公債殖利率明顯回落的前一周相比，則是有所收斂。

從總體經濟面來看，11月份全球製造業採購經理人指數由前月的48.8微升至49.3，持續處於50以下，其中以開發市場採購經理人指數由前月的47.5微升至47.7、多數仍在50以下；新興市場指數則來到50.9，金磚四國中僅巴西仍在50以下，大陸則是再度回到50以上，整體表現相對較已開發市場強勁。

展望2024年，法人普遍認為美國當前利率已達到限制性水準，後續可望隨通膨回落緩降；市場目前對降息已成共識，但市場對時點與降幅仍偏向樂觀，而隨著市場的焦點轉向降息，債券市場近來轉為多頭，其中信用債表現則是相對強勁。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，美國升息可能已停止，但高利率水準可能仍將維持一段時間，政策滯後效果預期將持續到2024年初。對股市而言，股市表現具韌性，但限制性貨幣政策可能影響企業獲利，投資策略現階段偏好固定收益資產，當中更側重於投資級債。

安聯投信認為，2024年全球經濟恐進一步放緩，而且通膨降溫也將引導美歐銀行放鬆緊縮的貨幣政策，不過因目前美債殖利率曲線仍呈倒掛，中天期收益率與長天期接近但存續風險較低、債券波動度較低，故建議存續期可維持於中天期的信用債、並將現金部位置在短天期相互搭配來追求收益；最後，因景氣衰退疑慮仍然存在，配置信用債時也應聚焦於較高的評級評級，降低信用風險。