美國消費者信心指數創近三年最大成長，第三季GDP則是從5.2％下修至4.9％，個人消費增速和核心通膨也低於初值，進一步強化市場對降息的預期，債市受激勵走揚。據美銀最新統計，上周投資級與非投資級債資金各有7.9與2.2億美元的流入，不過淨流入金額較前一周降溫，新興市場債資金則呈淨流出。
安聯投信表示，市場對聯準會可能降息的預期仍高，美國10年期公債殖利率過去一周震盪走低收在3.9％左右，債市資產多持續走揚。觀察全球主要債市，上周除美國通膨連動債以及美國投資級債小幅走跌外，其餘主要債券資產指數單周大多收紅，但漲幅與公債殖利率明顯回落的前一周相比，則是有所收斂。
從總體經濟面來看，11月份全球製造業採購經理人指數由前月的48.8微升至49.3，持續處於50以下，其中以開發市場採購經理人指數由前月的47.5微升至47.7、多數仍在50以下；新興市場指數則來到50.9，金磚四國中僅巴西仍在50以下，大陸則是再度回到50以上，整體表現相對較已開發市場強勁。
展望2024年，法人普遍認為美國當前利率已達到限制性水準，後續可望隨通膨回落緩降；市場目前對降息已成共識，但市場對時點與降幅仍偏向樂觀，而隨著市場的焦點轉向降息，債券市場近來轉為多頭，其中信用債表現則是相對強勁。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，美國升息可能已停止，但高利率水準可能仍將維持一段時間，政策滯後效果預期將持續到2024年初。對股市而言，股市表現具韌性，但限制性貨幣政策可能影響企業獲利，投資策略現階段偏好固定收益資產，當中更側重於投資級債。
安聯投信認為，2024年全球經濟恐進一步放緩，而且通膨降溫也將引導美歐銀行放鬆緊縮的貨幣政策，不過因目前美債殖利率曲線仍呈倒掛，中天期收益率與長天期接近但存續風險較低、債券波動度較低，故建議存續期可維持於中天期的信用債、並將現金部位置在短天期相互搭配來追求收益；最後，因景氣衰退疑慮仍然存在，配置信用債時也應聚焦於較高的評級評級，降低信用風險。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：