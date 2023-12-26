越南國會已通過2024年經濟成長率6％～6.5％的全年目標，與2023年實際成長率約略高於5％相比，經濟增速有進一步成長空間，近期越南總理也要求加快公共資金撥付速度以加快基礎建設資金到位，預計貨幣政策與財政政策仍將持續雙管齊下，推進越南經濟成長。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南工商部日前提到，2023年貿易順差預期將達到破紀錄的260億美元，約近去年三倍且為連續第八年皆出現貿易盈餘，將有助強化外匯存底，並穩定越南盾匯率。工商部並預估，明年出口將成長6％，創造約150億美元貿易順差。此外，隨著工業部門的復甦，2024年就業和工資將有所改善，將有助越南內需的增強。

在房地產方面，越南政府和國家銀行（SBV）已實施必要的解決方案，為房地產市場開放信貸。今年持續提振抵押貸款需求，有望改善2024年房地產企業的財務狀況，並見到房地產市場復甦。另，惠譽已於12月中旬調升越南長期外幣評等，由BB調升為BB+，未來展望為穩定，主因為該國外匯存底改善及外國直接投資強勁流入。

日盛團隊指出，在企業獲利方面，市場預期2024年越南企業獲利年增率可望達到18％，估可位居亞洲企業獲利水準之前段班，並呈現基本面偏多優勢的正向氛圍，市場資金有機會向獲利能力較佳的消費類股、科技類股、金融及地產類股靠攏。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，今年多數製造業已逐漸復甦，支撐越南經濟成長，且在市場信心逐步改善之下，胡志明指數近期恢復向上動能，目前指數在1,100點位附近震盪。展望後市，張晨瑋認為，隨著中美技術戰持續升級，美國政府尋求分散半導體製造以避免過度集中的風險。日前，越南已成為美國半導體製造「友好外包」地點，可望為股市帶來新的刺激，持續提振投資人信心，帶動市場企穩回升。

整體東協市場來看，群益東協成長基金經理人高浩偉表示，展望後市，市場重心將回歸東南亞總經及企業獲利面，印尼及泰國明年的經濟增長動能會較強，此外，今年受高通膨高利率壓抑的菲律賓股市評價已到近10年低點，明年應該也有表現機會；國家別則看好印尼、越南超配，行業別則是科技及地產。