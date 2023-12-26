市場觀察：美國聯準會利率決策會議後釋出鴿派訊號，市場情緒好轉下，美國10年期公債殖利率回落至3.8％，投資情緒也偏向樂觀，資金短線上湧入股市，推升美股衝高。就基本面觀察，市場預估美股企業2024年獲利將呈現雙位數成長，甚至創下歷史新高。

在美股企業獲利創高、新應用AI問世、貨幣政策趨向寬鬆等利多加持，加上明年美國大選預期支撐，都將會帶動美股上漲，進而激勵台股走勢。

受惠於外資回補歸隊，台股上漲動能強勁，惟消費性電子將進入淡季，電子業缺乏營運動能，股價短線缺乏動能下，盤勢震盪整理機率較高，所幸2024年總統大選在即，預期政策護盤效應對股市仍可帶來支撐效果。

盤勢分析：聯準會轉向鴿派，美股12月延續上月上漲動能，在外資回補下，亞幣12月也相繼走強，台股也成為外資回補最多的地區，儘管短線急漲，面臨獲利了結賣壓，但在大選行情、高股息ETF持續買進等利多下，台股仍處偏多格局，研判指數將落在17,000至17,600之間高檔震盪。

美股企業獲利於2024年回復雙位數成長預期下，有望帶動台股走勢，惟短線急漲下，台股股價淨值比已回升至2.2倍，已高於歷史平均值。儘管台股相對不便宜，但距離高點仍有一段距離，若基本面持續往上，評價也將會有提升空間；隨著貨幣政策走向寬鬆，評價面有望墊高。

由於台股於2023年已漲多，多數類股評價已偏高，2024年第一季的主流產業能見度較不明朗，研判具低基期且籌碼乾淨之個股，股價較有表現空間，一旦有利多消息浮現，相關個股就有機會往上衝，如近期之航運、鋼鐵等產業為代表，惟股價續航力仍須視報價及基本面而定。

大盤近期相對有撐，主要來自於選舉行情之預期及高股息ETF買盤的支撐。大選在即，在公股加大力度撐盤下，對盤勢將帶來一定程度支撐；另一個買盤力道則來自於高股息ETF，在規模持續增加下，對相關個股都有買盤支撐，並有利於台股評價提升。

操作建議：近期台股強勁反彈但缺乏基本面下，短線上易受獲利了結賣壓影響，投資人應居高思危，惟長線趨勢則可審慎樂觀。選前整體盤勢仍處偏多走勢，選後則有拉回之風險，但震盪拉回之際，投資人可伺機布局中長線主流產業。中長線上，AI供應鏈仍持續看好。

據市調機構預估，AI伺服器2023年成長逾400％，2024年亦有逾100％的成長，市場目前預估成長動能有機會延續到2027年，因此不用擔心AI題材僅是曇花一現，建議投資人可在震盪打底階段，伺機布局AI相關類股，如ASIC（特殊應用晶片）、PCB/CCL、散熱、電源供應器等產業。

台股殖利率優於全球多數市場，兼具成長性與高殖利率優勢，持續吸引內外資進駐，台灣的高股息ETF也成為影響台股舉足輕重的角色，相關高殖利率類股，也是值得留意並伺機布局。