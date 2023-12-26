依據海關最新統計，台灣工具機11月出口金額2.08億美元，較10月增加3.3％，較去年同期減少20.1％。其中，金屬切削工具機11月出口金額1.73億美元，較10月增加5.2％；金屬成型工具機11月出口金額3,610萬美元，較10月減少5.2％。
累計今年前11月工具機出口金額為23.91億美元，較去年同期減少13.5％，其中金屬切削工具機出口金額20.3億美元，較去年同期減少12.7％；金屬成型工具機出口金額3.63億美元，較去年同期減少17.4％。今年前11月台灣工具機出口前十大國家依出口金額排序為中國（含香港）、美國、土耳其、印度、荷蘭、德國、義大利、越南、日本及泰國。
工具機公會指出，近期台經院發佈最新的經濟展望報告指出，儘管其他各主要經濟體如歐洲、新興市場及開發中經濟體的經濟表現都有望優於今年，但受限於中國與美國的消費與投資不利因素干擾下，全球經濟仍顯疲弱，各國際主要預測機構皆認為2024年全球經濟成長速度較今年緩慢。隨著景氣落底跡象逐漸浮現，供應鏈庫存逐漸回復正常水位，使得台灣對外貿易趨於穩定，而工具機出口也有望轉為小幅成長。
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