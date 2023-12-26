年關近，勞動部勞保局公告明（2024）年度的勞保紓困貸款，將於1/5~1/19受理，申辦期僅約2周，每人最高可貸10萬元，貸款為期3年，年利率現為2.04%，以前半年還息不還本推算，僅需月繳170元，第7個月起按月平均攤還本息，月繳額也不到3500元，且在家就可線上申辦，最遲農曆年前入帳。

勞保局昨（25）日指出，勞保紓困貸款申貸資格符合3條件即可申辦，包括參加勞保年資滿15年（計算至明年受理截止日1/19止）、無欠繳勞保費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款或曾借貸但已繳清本金及利息者。

但提醒已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付，或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。至於合格且有需求的勞工可透過網路、臨櫃或郵寄等3方式，向土銀各地分行或其委託金融機構提出申請。

應檢附文件（網路申請者除外）有3項：1.掛號回郵信封（填妥收件人姓名、住址並附回郵郵票）；2.被保險人印章；3.未在土銀開戶者，需攜身分證、健保卡（或駕照）正本及正、背面影本，若已在土銀開戶者，則需帶存摺及身分證正本及影本。

以貸款10萬元為期3年推算，按目前利率前半年月繳息170元，自第7個月開始每月本息均攤3422元。勞保局統計，近5年每年都有7~9萬件申請案，今（2023）年更以逾9.18萬件、撥款92億元，創下近5年新高。

洽詢電話部分，可洽土銀客服專線（02）2314-6633及所屬分行或其委託金融機構（土地銀行於連江縣馬祖地區無營業據點，委託連江縣農會受理，詳細電話及地點請至土地銀行網站查詢），以及勞保局服務專線（02）2396-1266。