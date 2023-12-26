工具機產業景氣陷入低谷，讓諸多機械加工業者開始有時間去規劃與進行機台升級、自動化、數位化與ESG等轉型等工作，台中精機新推出的Super Vcenter-AX630五軸加工機與VMT-X260複合加工機等高階機種，運用從德國進口的億元級身價高端五面加工機與龍門磨床進行研磨與加工，不管加工效率、精度、穩定度與耐用度表現皆相當優異，成為機械加工用戶轉型升級的最佳選擇。

另外，台中精機搬遷至台中精密機械園區新廠區，除了打造出業界最先進的工業4.0智慧化典範工廠外，更將生產製造數位化和流程優化，該廠區內建置的加工部自動化生產線與裝配部智慧化組裝線，搭配周邊的自動化倉儲系統及無人搬運系統等，完整呈現整套的智慧化生產流程，可提供公家機關、機構、用戶與相關廠商邁向工廠智慧化、自動化與數位化與ESG轉型的借鏡參考，歡迎利用此景氣轉換的空檔前往參觀考察。

台中精機指出，俄烏戰爭、通膨持續進行中，加上台灣、美國等將在明年舉行總統大選，各企業現階段經營都趨向保守，在經營上唯有蹲好馬步落實基本功，等待景氣的回升，目前機械加工用戶機台的稼動率普遍不高，正是將機台進行優化整理的良機，有此需求者可向台中精機顧客服務部預約「健檢維修專案」，可享有多項優惠服務。

為協助客戶轉型升級生產高價值的加工件，台中精機內部設置有顧客創值應用中心，可協助客戶在下單採購前先行工件試車與工藝分析，讓客戶能提前驗證精機設備的性能與精度，眼見為憑增加客戶購機的信心，該項服務將讓客戶參觀採購新機時更有感。