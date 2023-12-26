受到俄烏戰爭、美國升息與全球高通膨、設備投資下滑等不利因素交相衝擊，國內工具機業界經營面臨前所未有的嚴峻挑戰，但崴立營運團隊在董事長關永昌帶領下，近一年來不管在大型機、客製化、智慧化與節能碳減等利基機種的研發與生產仍持續創下佳績，在半導體、航太、風能、軌道運輸及各類精密機械加工等應用市場表現突出，受到客戶好評；在產能擴建方面，崴立繼蘇州廠啟用後，新埔廠也積極趕工中，預定明年下半年完工投產，將成為台灣綜合加工機類廠商最具競爭力的領導大廠之一。
崴立經營團隊在董事長關永昌帶領下持續投入研發創新工作不懈怠，歷時16載把工具機五大系列產品在今年全部開發完成，化不可能為可能，寫下台灣工具機產業的輝煌傳奇，卓越的經營表現讓業界印象深刻，其中立式加工機部分，上市的規格從650mm到2.5米，並有硬軌、線軌與複合軌等不同搭配，相當完備；臥式加工機從500mm×500mm到2.2米×2.5米，共有8個規格品項，幾乎涵蓋全市場所需；五軸加工機從中小型的400mm、630mm、800mm，到最大型8米機種，崴立都有能力供應；立車產品範圍則從1.6米至4米，相當齊全；龍門加工機依定柱、動柱、天車式動柱、落地式動柱與動樑型等不同型式，從2米到最大20米，甚至挑戰30米也能供應，讓崴立產品面應有盡有，宛如一家工具機精品百貨旗艦店，能滿足各種機械加工領域的需求，具備與德日大廠抗衡的實力。
為因應市場邁向智慧製造與淨零碳排的新趨勢，崴立今年也發表了自行開發的iSmartune智能化加工軟體，讓加工機台具備遠端監控、電力管理與智慧刀具管理等優異功能，協助用戶大幅提升未來的競爭力。此外，用戶並可針對工件設定輔助、切削進給適應控制、模具加工參數最佳化、附加頭精度補償、直度補償與溫升精度補償等，來提高整體加工效率與精度。在保養維護方面，iSmartune採用PLC及I/O即時監控，可快速協助排除故障及預告維護保養， 功能相當完備。
在應對淨零碳排、ESG等全球關注的環保議題方面，崴立針對全機種採用FEA分析，達成輕量化目標。至於配重、刀庫及旋轉工作台的運作，盡可能採用電能控制，以減少比較耗能的油氣壓的使用。此外，新機型的電氣箱改採新式散熱設計，以減少箱內的發熱量，可降低電氣箱冷卻機的使用，降低耗能，協助用戶落實節能減碳工作。
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