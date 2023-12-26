金管會擬將壽險資金導回台灣，建議三年3,900億元投資公建，法人點名營建、綠能、國防軍工股等受惠；日月光投控看好AI先進封裝明年業績倍增，在高雄租廠房大擴產；11月工業和製造業生產指數連18黑，還好有AI，12月製造業可望轉正；紅海危機雖讓運價狂飆，但航商已賺不到暴利，陽明去年豪發33個月年終，今年縮水擬發2個月年終，長榮估5個月；2023年全球最富國，愛爾蘭爆冷奪冠，台灣則擊敗日韓，名列第14。下為今(26)日財經懶人包：

▲政策作多 壽險3,900億入公建

金管會調降保險業投資公共建設型私募股權基金的風險係數，投信業及海外私募基金摩拳擦掌，希望爭取壽險資金投入，投信業向壽險公會建議，若依目前壽險投資國外公建達新台幣7,500億元估算，可設定三年3,900億元的目標，將壽險資金導回投資台灣。

▲日月光投控 先進封裝大擴產

全球龍頭封測廠日月光投控看好AI（人工智慧）和CPO（光學共封裝）等需求日增，宣布大舉投資先進封裝產能。公司25日公告，子公司日月光半導體將以承租同集團台灣福雷電子高雄楠梓廠房的方式，擴充封裝產能。

▲連18黑 12月工業生產拚轉正

經濟部25日公布最新工業生產統計，受全球經貿動能、通膨及高利率影響，終端需求疲軟，廠商調庫存又延緩投資，11月工業生產指數92.19、年減2.48％，製造業生產指數92.38、年減2.18％，雙雙連18黑。不過，受惠AI等新興科技應用續擴展，12月製造業生產指數有望轉正。

▲陽明年終2個月 長榮估5個月

紅海危機雖引爆貨櫃運價狂飆，戰事瞬息萬變，運價雖喊漲，但將反映在明年營運，至於航運今年不敵景氣低迷，使航商獲利與年終獎金雙雙大縮水。據了解，陽明海運預估今年營運處於小賺邊緣，董事會22日通過發放一個月績效獎金，加上固定一個月考核獎金，等於可以領到兩個月年終；同時比照公務人員，明年加薪幅度約4％。

▲愛爾蘭 登2023全球最富國

美國財經雜誌「Global Finance」發布2023年全球最富裕國家排行榜，結果愛爾蘭領先群雄，榮登最富國寶座。此外，台灣則擊敗日韓等國，名列第14。但該雜誌解釋，榜單中富裕國多以小國居多，主要是它用人均GDP的計算方式有關，因此小國人口總數少，人均GDP也就愈高。